Мир 10 января 2023, 00:00 Пассажиров рейса Москва — Гоа вывели из самолета после вынужденной посадки в Индии TV9 Bharatvarsh: в Индии пассажиров «заминированного» самолета вывели на поле для досмотра Unsplash

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Самолет Azur Air, следовавший по маршруту Москва — Гоа, совершил вынужденную посадку в Индии из-за сообщения о минировании. Пассажиров вывели на поле для тщательного досмотра, сообщил местный телеканал TV9 Bharatvarsh. Посольство России поддерживает связь с индийскими властями с момента получения сигнала о возможном минировании.

Борт авиакомпании Azur Air приземлился на изолированную полосу на базе ВВС Индии в городе Джамнагар. Пассажиров вывели из самолета, никто из них не пострадал.

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Звонок о минировании поступил в правоохранительные органы Гоа, было принято посадить борт в ближайшем аэропорту в индийском штате Гуджарат. Администрация воздушной гавани обеспечила эвакуацию пассажиров и тщательный досмотр самолета. Информация о минировании не подтвердилась. Полиция ведет расследование, сообщили в СМИ.

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Россия и Индия постоянно поддерживают дипломатические контакты. В 2023 году запланирована встреча российского президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, заявил посол Индии в Москве Паван Капур.