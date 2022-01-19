Сообщение о минировании самолета Ryanair назвали намеренно ложным

Информация о минировании самолета Ryanair, который экстренно сел в Минске в 2021 году, была ложной. Такое заявление сделала Международная организация гражданской авиации (ИКАО). При этом в организации не смогли приписывать распространение этого сообщения какому-либо государству.

«Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным», — сказано в отчете ИКАО. Отрывок процитировало РИА «Новости».

В отчете также отметили, что передача ложной информации противоречит положениям конвенции Монтре. При этом в ИКАО подчеркнули, что не смогли «приписать совершение этого акта незаконного вмешательства» какой-либо конкретной стране.

Самолет авиакомпании Ryanair 23 мая 2021 года летел из Афин в Вильнюс, но экстренно сел в аэропорту Минска. Он приземлился там из-за сообщения о минировании — после всех проверок оно не подтвердилось. На борту воздушного судна был основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич — издание признано в Белоруссии экстремистским. Протасевича задержали при проверке документов.

Европейские страны заявили, что Белоруссия вынудила самолет сесть на своей территории под надуманным предлогом. Минск отрицал эти обвинения: там заявили, что только рекомендовали посадку, а окончательное решение принимал пилот. В результате конфликта Евросоюз запретил самолетам республики использовать свое воздушное пространство.