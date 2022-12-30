Путешествия 30 декабря 2022, 12:03 Россия поддержала решение Китая возобновить пассажирское сообщение после ковидных ограничений Представитель МИД Захарова: Россия готова проработать возобновление сообщения с Китаем Unsplash

Читать 360tv в

Китай объявил о возобновлении пассажирского сообщения с другими странами после стабилизации эпидситуации по COVID-19, однако не назвал сроков. Россия поддержала это решение и готова оперативно проработать порядок, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом сообщили на сайте МИД

«Положительно оцениваем решения китайской стороны и выражаем надежду на постепенное возобновление масштабных обменов», — объявила она.

Реклама

Сроки и порядок работы пассажирских направлений пунктов пропуска на границе с Россией в Китае пока не уточнили, добавила Захарова. По ее словам, МИД приветствует не только запуск пассажирского сообщения, но и снятие ковидных ограничений с грузового. Как только партнеры выйдут на связь, российские специалисты оперативно проработают эти вопросы.

Реклама

Межведомственная комиссия Госсовета КНР решила с 8 января 2023 года отменить некоторые ковидные меры, так как патогенность коронавируса снизилась и эпидситуация в стране стала стабильней. Она отменила оформление «кода здоровья», тестирование приезжих на ковид. В течение 48 часов приехавшие в Китай россияне сдадут ПЦР-тест, и в случае отрицательного результата им отменят карантин.