Путешествия 18 февраля 2023, 12:21 Китай увеличит число авиарейсов в Россию до допандемийного уровня Посол Китая в Москве Ханьхуэй заявил о намерении увеличить число авиарейсов в Россию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Китая заинтересованы в увеличении регулярных и чартерных авиарейсов в Россию, чтобы вывести их количество к допандемийному уровню. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Он пояснил, что сегодня проблема заключается в двойной регистрации российских самолетов, которым сложно прилетать в Китай.

Реклама

«В этой ситуации мы предложили, чтобы наши авиакомпании открыли больше рейсов», — заявил Ханьхуэй.

Реклама

В посольстве России в Пекине ранее заявили, что с начала года жители Китая стали чаще подавать заявки на туристические визы. В ведомстве связали ситуацию со снятием коронавирусных ограничений.

Дипломаты отметили, что ждут существенного увеличения числа пассажиров авиа- и железнодорожного транспорта между двумя странами к ближайшему лету.

Россияне могут попасть в Китай на автомобиле, но для этого необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее двух суток до пересечения границы, напомнил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский. Документ нужно представить в печатном виде на русском и английском языках.