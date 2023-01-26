Путешествия 26 января 2023, 10:21 Пассажиропоток между Россией и Китаем возобновят весной-летом 2023 года Посольство РФ в Китае: ж/д и авиасообщение между странами нормализуется весной-летом 2023 Unsplash

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Все больше граждан Китая подают визы на въезд в РФ. Об этом сообщили представители посольства России в КНР в интервью ТАСС.

«С начала года фиксируется увеличение числа визовых обращений со стороны граждан Китая, в том числе в целях туризма», — рассказали они.

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По их словам, интерес к поездкам частично связан с ослаблением противоэпидемических мер в Китае. Представители дипкорпуса уверены, что фактор позволит восстановить допандемийные показатели выдаваемых российскими загранучреждениями виз.

Также они оценили сроки восстановления прежнего потока через пограничные службы между странами. По их мнению, достичь допандемийных показателей пассажирского авиа- и железнодорожного сообщения между Россией и Китаем удастся уже к весне или лету текущего года. Однако до восстановления прежних показателям сотрудникам посольств обеих стран нужно провести ряд технических работ.