Общество 14 февраля 2023, 15:52 Россиянам напомнили, что нужно для поездки в Китай в 2023 году

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Между Россией и Китаем восстановилось автомобильное сообщение, но чтобы попасть в соседнюю страну россиянам обязательно нужна справка. Об этом «ФедералПресс» рассказал руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

Он отметил, что с целью туризма посетить Китай все еще нельзя. Но въезжающих по другим причинам в страну пускают. Однако при пересечении границы китайской стороне обязательно нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, которому не больше 48 часов.

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Документ необходимо предоставить в распечатанном виде и на двух языках: русском и английском. Также на нем обязательно должны быть имя и фамилия путешественника, информация о времени тестирования и выдачи результата и рабочие контакты лаборатории.

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