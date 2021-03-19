Карантин для российских туристов отменили на Кипре с 1 апреля

Начиная с 1 апреля туристы из России смогут приезжать отдыхать на Кипр без соблюдения карантинных правил. Об этом сообщил министр туризма острова Саввас Пердиос.

«Прошлый год был тяжелым для всех нас. Я надеюсь, что нынешний год будет лучше, и российские туристы вернутся на Кипр. 1 апреля мы вновь открываем российский рынок. Мы запускаем прямые рейсы из России», — заявил Пердиос во время видеообращения к турагентствам туроператора TEZ TOUR.

По словам министра, 1 апреля Россию уберут из «серой» категории стран и добавят в список не ниже «красного». Это значит, что прилетающим на остров путешественникам не придется сидеть на карантине. При этом туристы должны будут за сутки до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass. Кроме того, потребуется сдать два ПЦР-теста на коронавирус.

«Один [тест] перед вылетом (не позднее чем за 72 часа до отправления), второй — по прибытии (30 евро в аэропорту Ларнаки, и 32 евро в аэропорту Пафоса, результат через 20 минут)», — пояснили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Министр отметил, что Кипр гарантирует всем российским туристам безопасный отдых. Он заверил, что остров успешно борется с коронавирусом.