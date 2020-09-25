Ядовитые медузы массово заполнили пляжи Сочи

Медузы-корнероты захватили пляжи в Сочи. Видео с ними сняла одна из отдыхающих, ролик опубликован в Telegram.

Размер некоторых особей достигал трехлитровой банки.

Авторы Telegram-канала посоветовали не трогать морских обитателей, написал сайт «Утро.ру». При встрече с ними во время заплыва рекомендуется как можно быстрее отплыть от медуз. После прикосновения к этому морскому жителю на коже останутся сильные ожоги.

Обычно медузы-корнероты обитают далеко от берега. Однако в последние дни они в большом количестве приблизились к пляжам в Мамайке и Лоо — курортных микрорайонах Сочи.

Ранее медузы заполонили побережье Азовского моря. В некоторых местах вода больше напоминала полупрозрачное желе или кисель. Причина такого нашествия — теплая погода.

В начале августа огромные медузы приплыли к станице Должанская на Кубани. Диаметр некоторых из них достигал 40 сантиметров. В отличие от своих средиземноморских собратьев, они не жалили. Поэтому никто из отдыхающих на пляже не пострадал.