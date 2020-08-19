Медузы превратили Азовское море в желе. Чем опасен их укус и что делать при ожоге?

Медузы заполонили побережье Азовского моря, вытеснив даже отдыхающих. В некоторых местах вода стала больше похожа на полупрозрачное желе или кисель. Причиной такого нашествия стала теплая погода. Смертельной опасности медузы не несут, но могут сильно ужалить, поэтому необходимо помнить о правилах лечения ожогов.

Уже несколько дней отдыхающие на Азовском море делятся видео и фотографиями в соцсетях. Но на кадрах не лазурный берег, а полчища медуз. На одном из роликов туристы плывут на лодке, раздвигая веслами желеобразный слой.

«Это просто капец. Какой-то прям медузный остров. Обалдеть — киселище!» — рассказывает за кадром девушка.

Если в первом случае видео было снято посреди самого моря, то здесь мужчина заснял медуз прямо на пляже. Заходить в такую воду действительно боязно.

«Берег Азовского моря. Кто хочет купаться — приезжайте. Но я туда купаться сегодня не пойду, потому что боюсь», — признался автор ролика.

Некоторые отдыхающие решили не комментировать нашествие, а просто сделали впечатляющие фотографии для соцсетей. Из-за медуз в некоторых местах даже стало не видно воды.

Особо смелые туристы брали медуз в руки для более эффектных кадров. Главное — никогда не прикасаться к щупальцам, чтобы не получить сильный ожог.

«Фууу, гадость какая», — отреагировала на появление медуз пользовательница.

Погода поспособствовала

Летом на юг едут люди, которые любят отдыхать в жаркую погоду. Этим летом им особенно повезло, так как Черное и Азовское моря прогрелись больше обычного. Сейчас погоду на юге можно считать комфортной, рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что на побережье длительное время стояла жара, а антициклон способствовал прогреву поверхности воды. Особенно теплым стало Азовское море, так как оно довольно мелкое.

«Повышение температуры — один из компонентов, который способствует появлению планктона и медуз. Конечно, там еще целый ряд биологических процессов происходит. Температура воздуха и воды в ближайшие дни на Азовском и Черном морях будет в диапазоне от +24 до +26 градусов. Погода вполне солнечная», — подчеркнул Вильфанд.

Традиционно медузы появляются в Азовском море в конце августа или начале сентября. Но в этом году их оказалось у побережья очень много. Пока изменения ситуации с погодой не ожидается, поэтому медузы отступят только при мощном циклоне и волнении моря.

Жалят или нет?

Всего в Азовском море можно увидеть два вида медуз: корнерота или аурелию. Последнюю еще называют ушастой медузой.

«Когда говорят об Азовском море, то там нашествие корнерота наблюдается. Это крупные медузы. Раньше в районе Севастополя иногда были отдельные особи до 25-30 килограммов. У холодноводных медуз аурелий вообще нет как таковых жгучих стрекательных клеток», — пояснил «360» старший научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей Борис Анинский.

Он добавил, что у корнеротов как раз есть эти самые жгучие стрекательные клетки. Они реагируют на чистый белок, поэтому отдыхающим не стоит, например, тереть глаза.

«Все равно она умеренно кусачая медуза. Не настолько ядовитая, как некоторые тропические виды», — заверил специалист.

Корнероты выдерживают температуру воды до +28 градусов, поэтому сейчас им комфортно на побережье. Кроме того, повысилась соленость Азовского моря. Если раньше она была на уровне 10-11 промилле, то теперь достигла отметки в 14 промилле. Это произошло из-за сокращения потока пресной воды и отсутствия осадков.

«Сформировались условия, благоприятные для сохранения популяции и размножения медуз. <…> По корму условия там превосходные, по температуре и солености тоже — отчего же не развиться медузам? Все условия для этого есть», — заключил Анинский.

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Чем опасен укус медузы?

Врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок пояснил «360», что результаты от укуса медузы можно разделить на две группы: местные ожоги и системные последствия.

Наиболее опасны системные последствия. Это может быть появление озноба, головной боли, затруднение дыхания, падение артериального давления. В итоге может быть даже анафилактический шок. Если у человека после укуса начинают появляться эти симптомы, то нужно просто немедленно вызывать медиков Владимир Болибок врач-иммунолог-аллерголог.

Специалист добавил, что общие реакции могут развиваться быстро и привести к печальному исходу. Именно поэтому необходимо обратиться за помощью к врачу. По словам Болибока, чаще всего такие реакции бывают на укусы более ядовитых медуз, встречающихся в тропических странах. Медузы на Азовском море таких серьезных последствий не вызывают. Но если у человека случались анафилактические реакции, то и на укус обычной медузы у него может развиться анафилаксия.

Как лечить?

Первым делом после укуса медузы необходимо промыть — не растирая — место ожога соленой водой или содой, если есть такая возможность.

«Сода и теплая морская вода вымывают этот яд. Единственное, что нужно понимать — жало медузы не как у пчелы. Одна стрекательная клетка — это одно жало, а стрекательных клеток на щупальцах медузы тысячи. Микроскопические жала сотнями и тысячами впиваются в кожу, поэтому не нужно кожу тереть», — объяснил Болибок.

Он отметил, что помочь может только промывание большим количеством воды. После промывания необходимо приложить влажную повязку, пропитанную содой или растительным соком. На юге чаще всего используют сок помидоров или огурцов, которые имеют щелочную реакцию.

«Если сохраняется сильный зуд, покраснение или жжение, то нужно принимать лекарства. Из лекарств хорошо помогает всем известный „Фенистил Гель“. Его наносят слоем прямо на зудящее место. Можно и внутрь принять антигистаминные препараты», — рассказал врач-иммунолог-аллерголог.

Чтобы яд быстрее рассосался с места ожога и быстрее вывелся, необходимо пить больше воды. Если медуза ужалила ребенка, то важно забинтовать место ожога, чтобы он его не расчесывал. Перед этим ожог нужно также хорошо промыть.