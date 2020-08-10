Туристов поразили огромные медузы на Азовском море. Фото и видео

Нашествие огромных медуз произошло в станице Должанская на Кубани. Они испугали отдыхающих. В Сети появились кадры с морскими животными.

Как рассказали туристы порталу TourDom, диаметр некоторых медуз— 40 сантиметров. Россияне отметил, что такого «не видели за всю свою жизнь».

Жительница Ейска Елена отметила, что обычно медузы появляются на побережье в августе. Но не в таком количестве и не такие большие.

«К счастью, они совершенно безобидны», — добавила женщина.

По ее слова, в отличие от своих средиземноморских собратьев, они не жалят. Поэтому от них никто на пляже не пострадал.

В прибрежных водах юга РФ есть два вида медуз, уточнило РИА «Новости Крым». Первый — аурелия. Эти медузы небольшого размера. Другой вид — корнерот. Такие медузы более массивные. У них толстые щупальца, а купол может достигать в диаметре 50-60 сантиметров. Раньше корнероты обитали в основном в Черном море. Однако в последнее время их чаще стали видеть в Азовском.