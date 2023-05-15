Общество 15 мая 2023, 16:52 Грузия выдала разрешение российской авиакомпании на полеты с 17 мая ТАСС: Грузия выдала разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов с 17 мая Freepik

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Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании «Азимут» на выполнение чартерных полетов из России в республику. Об этом сообщил ТАСС.

«Первый рейс будет выполнен 17 мая. Это будут чартерные полеты», — сказал глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили.

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Всего Агентство рассматривает заявки пяти авиакомпаний, касающиеся запуска прямых рейсов из России в Грузию. Среди них есть местный перевозчик — Georgian Airways. Первой была изучена заявка российская авиакомпании «Азимут», которая базируется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Указ, снимающий запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 10 мая. Документ подписал президент Владимир Путин. Кроме того, Россия отменила въездные визы для граждан Грузии.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили уже подсчитал, что после возобновления авиасообщения с РФ государство на восточном побережье Черного моря сможет ежегодно зарабатывать на туристах от 300 до 400 миллионов долларов.