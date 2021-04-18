Греция продлила разрешение на въезд до 4 тысяч россиян в неделю

Греция продлила до 26 апреля, разрешение на въезд четырех тысяч россиян в неделю на прежних условиях. Совместное решение семи министерств было размещено в официальной «Газете правительства».

Новое постановление будет действовать с 6:00 19 апреля до 6:00 26 апреля. До этого действие постановлений уже продлевалось сроком на две недели, сообщило РИА «Новости».

Постоянные жители России могут въезжать в Грецию исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

При себе россияне должны иметь отрицательный тест на COVID-19, взятый методом ПЦР и полученный не более чем за 72 часа до их прибытия в страну, со справкой на английском языке с указанием всех данных. Проверить это свидетельство авиакомпании обязаны перед посадкой пассажира, при его отсутствии запретить посадку, иначе депортировать пассажира они будут за свой счет.

За день до прибытия в Грецию россияне должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form). В ней необходимо указать свои контактные данные на территории Греции. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на коронавирус.

В постановлении говорится, что в Греции пассажиры должны в течение семи дней находиться на профилактическом карантине дома или в месте временного проживания, указанного в форме PLF.

Нарушителям грозит крупный административный штраф в пять тысяч евро.

На этой неделе Греция пообещала к 14 мая отменить лимит по числу россиян, которым можно въехать в страну. С этой же даты будет разрешено всем иностранцам, в частности россиянам, предъявлять при въезде лишь один документ. Это может быть отрицательный ПЦР-тест, тест на антитела или справка о вакцинации. У туристов из России будут признавать вакцинацию «Спутником V».

После приостановки пассажирского авиасообщения между Турцией и Танзанией количество доступных для россиян стран сократилось до 31.