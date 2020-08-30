Границу с Россией откроет еще одна страна

Южная Осетия захотела открыть границу с Россией с 15 сентября. Планируется, что сообщение между странами возобновят без каких-либо ограничений.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе президента республики Анатолия Бибилова.

Сообщение между Россией и Южной Осетией приостановили из-за ситуации с пандемией коронавируса в апреле этого года. Бибилов считает, что открыть границы между двумя странами нужно с 15 сентября.

Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, начнется учебный процесс в полном объеме Анатолий Бибилов.

Президент Южной Осетии подчеркнул, что понимает возможные риски, которые повлечет за собой это решение. Он поручил Министерству здравоохранения страны увеличить запасы медикаментов и расходных материалов, которые понадобятся для лечения возможных пациентов с коронавирусом. Кроме того, Бибилов призвал Минздрав быть готовым к приему новых больных.

Россия возобновила сообщение с другими странами с 1 августа. Раньше других границы для россиян открыли Великобритания, Турция и Танзания. Россияне уже начали активно скупать билеты на осень. Наибольшей популярностью у них пользуются Черногория, Молдавия, Армения, Турция и Белоруссия. При этом, несмотря на то, что Черногория уже открыла границы для России, прямое авиасообщение между странами пока не восстановили.