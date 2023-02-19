Путешествия 19 февраля 2023, 13:31 Горнолыжный курорт в Сочи закрыли из-за лавинной опасности Красная Поляна объявила о закрытии трасс 19 февраля из-за лавинной опасности РИА «Новости»

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Трассы горнолыжного курорта в Сочи Красная Поляна закрыли в воскресенье в связи с лавинной опасностью. Об этом сообщила пресс-служба курорта в Telegram-канале.

«В связи с лавинной опасностью и усилением снега все трассы закрыты. Важнее всего — безопасность. Друзья, просим отнестись с пониманием», — сообщили в пресс-службе.

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Руководство курорта пообещало оперативно сообщить отдыхающим, если обстановка в горах изменится.

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В начале января трассы также закрывали из-за угрозы схода лавин. Сообщалось, что один из сотрудников курорта попал под снежный пласт, коллегам удалось его быстро обнаружить и откопать. Пострадавший не потерял духа в сложной ситуации, попросив сфотографировать его по горло в снегу для начальства.

Красная Поляна стала одним из самых востребованных мест отдыха россиян в новогодние праздники.