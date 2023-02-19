19 февраля 2023, 13:31
Горнолыжный курорт в Сочи закрыли из-за лавинной опасности
Красная Поляна объявила о закрытии трасс 19 февраля из-за лавинной опасности
Трассы горнолыжного курорта в Сочи Красная Поляна закрыли в воскресенье в связи с лавинной опасностью. Об этом сообщила пресс-служба курорта в Telegram-канале.
«В связи с лавинной опасностью и усилением снега все трассы закрыты. Важнее всего — безопасность. Друзья, просим отнестись с пониманием», — сообщили в пресс-службе.
Реклама
Руководство курорта пообещало оперативно сообщить отдыхающим, если обстановка в горах изменится.
Реклама
В начале января трассы также закрывали из-за угрозы схода лавин. Сообщалось, что один из сотрудников курорта попал под снежный пласт, коллегам удалось его быстро обнаружить и откопать. Пострадавший не потерял духа в сложной ситуации, попросив сфотографировать его по горло в снегу для начальства.
Красная Поляна стала одним из самых востребованных мест отдыха россиян в новогодние праздники.
Отдых
Сочи
Реклама
Реклама