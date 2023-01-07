Происшествия 07 января 2023, 14:00 Попавшего под лавину сотрудника горнолыжного курорта в Сочи сняли на видео Сотрудник горнолыжного курорта Красная Поляна попал под лавину во время осмотра трасс

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Сотрудник сочинского курорта Красная Поляна во время утреннего осмотра трасс попал под лавину. Об этом сообщила пресс-служба горнолыжного курорта в социальной сети.

Мужчину практически сразу откопали из снега коллеги, при себе у него был специальный датчик местоположения и надувной рюкзак.

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Судя по опубликованному видео, он не получил серьезных травм. Когда сотрудника достали из снега по грудь, он начал шутить и попросил сфотографировать его для начальства.

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Пресс-служба Красной Поляны сообщила о закрытии всех трасс 7 января в связи с лавиноопасностью.

«Вот результаты утреннего осмотра. Представьте на месте нашего обученного и подготовленного профессионала с лавинным снаряжением обычного гостя курорта. Мы сделали все, что смогли, но пришли к выводу, что вы нам нужны живые!» — отметило руководство курорта.

Основной проблемой стал рыхлый штилевой слой на склонах, реагирующий даже на незначительную нагрузку.

Ранее сообщалось, что Красная Поляна стала одним из лидеров при выборе мест отдыха на новогодние праздники в России.