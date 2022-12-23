Общество 23 декабря 2022, 13:36 Отели Сочи в новогодние праздники будут заполнены более чем на 80%

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Один из главных курортов Краснодарского края готовится к приему туристов в новогодний сезон. Отели Сочи заполнены более чем на 80%, сообщил сайт kp.ru.

Уже который год Сочи и курорт Красная поляна лидируют при выборе россиян направлений на январских каникулах. Отмечается, что желающие посетить эти места еще могут успеть и забронировать заканчивающиеся номера в отелях.

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В среднем туристу за проживание в отелях Красной поляны придется заплатить порядка 65 тысяч рублей за пять ночей.

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