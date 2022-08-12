В Сочи охранники вывели с пляжа девушку, которая пришла позагорать. Она не надела ничего, кроме рюкзака на спину. О необычном случае рассказало Ura.ru в своем Telegram-канале.

Туристы удивились, когда увидели идущую по пляжу голую девушку. Она шагала по гальке абсолютно голая, только несла за спиной рюкзак и держала зонт. Очевидцы в шутку предположили, что она либо забыла одеться, либо перепутала обычный пляж с нудистским.

«Главное — рюкзачок надеть, остальное [неважно]. И зонт не забыла. Я в шоке», — сказала другая отдыхающая в соцсетях.

Спасатель по громкоговорителю попросил нарушительницу общественного порядка уйти на площадь. Но девушка ответила, что «это пляж, как хочу, так и хожу».

Несмотря на сильные ливни, сходы грунта и подтопления, Сочи остались в рейтинге самых популярных направлений для отдыха. В России туристы выбрали также Туапсе, Анапу и Геленджик, а из заграничных направлений — Турцию, несмотря на сильный рост цен.