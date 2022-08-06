Названы самые популярные места среди россиян для отпусков в августе

Август остается самым популярным месяцем для проведения отпуска среди россиян. На отдыхе большинство людей выбираются к морю. Первое место среди заграничных курортов удерживает Турция, а самым популярным отечественным курортом остается Краснодарский край. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказали представители туротрасли.

Директор по развитию сайта OnlineTur Игорь Блинов заявил, что самым популярным заграничным курортом у россиян осталась Турция. Несмотря а то, что цены на путевки выросли.

Средний чек за поездку в Турцию на сегодняшний день составляет 184 тысячи рублей, что на 64% выше, чем летом прошлого года. Поездка на российские курорты обойдется в среднем в 70 тысяч.

По информации компании «Интурист», среди внутренних направлений лидером является Краснодарский край: Сочи, Туапсе, Анапа и Геленджик.

По данным сервиса по бронированию OneTwoTrip, в августе 85% клиентов сервиса планируют отдыхать в России. Самое большое количество туристов примет Москва, судя по количеству купленных билетов на самолет. На российскую столицу пришлось 28% от всех броней. На втором месте расположился Санкт-Петербург с 14% заказов. Замкнули тройку Сочи. На билеты в Краснодарский край пришлась доля 9,5%.