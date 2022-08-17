Финляндия не отменит действующие шенгенские визы россиян

Ограничения на визы для россиян не затронут уже выданные документы. Власти не станут их аннулировать, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Об этом сообщил ТАСС.

Он встретился с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу в Хельсинки, а по итогам переговоров выступил на пресс-конференции. Финский чиновник предупредил, что нововведения не затронут учебные, рабочие и семейные визы, а также ранее выданные.

«Финляндия не принимает никаких мер в отношении уже выданных российским гражданам шенгенских виз, они по-прежнему будут действительны», — сказал Пекка Хаависто.

Ограничения введут в сентябре. Финляндия в 10 раз сократит число туристических виз, выдаваемых россиянам. Кроме того, из-за отмены упрощенного визового режима, сбор увеличат с 35 до 80 евро.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина в беседе с RT назвала это решение «самоубийственной тактикой», так как оно повлияет на собственную экономику Финляндии.