Выдачу туристических виз Финляндии для россиян ограничат с сентября

Российским туристам с сентября станет сложнее получить визу в Финляндию. Как сообщил МИД страны, начиная с осени подать документы для оформления въездного документа можно только в ограниченное время, а само количество виз сократится.

В министерстве напомнили, что сегодня в России в среднем регистрируют около тысячи заявок на все виды виз в Финляндию. В сентябре их количество сократится в два раза, а также начнут действовать временные квоты.

Они предусматривают, что оформление туристических виз займет только 20% от всего рабочего дня. Остальное время визовый центр продолжит принимать заявки на визы от людей, которые путешествуют по другим причинам — семейным обстоятельствам или работе.

По подсчету финского МИД, количество туристических виз сократят до 100 в день, или на 10% от общего числа выданных документов.

Также в МИД Финляндии подчеркнули, что государство поддерживает страны ЕС, которые выступили за приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Это означает, что стоимость визового сбора увеличится с 35 до 80 евро.

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко в беседе с «360» исключил, что россияне станут реже оформлять финские визы после введения ограничений. Но само количество поездок серьезно сократится.