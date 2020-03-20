Еще 78 россиян эвакуированы из Черногории

Авиакомпания «Аэрофлот» вывезла из Черногории еще 78 российских граждан. Об сообщил ТАСС со ссылкой на посольство России в Черногории.

«Рейс „Аэрофлота“ вывез из Черногории еще 78 человек. Ранее два рейса „Победы“ вывезли 195 и 172 человека», — указали в ведомстве. За эти сутки Черногорию покинули 445 российских туристов.

Ранее Мария Захарова пояснила, что сложности возникли из-за того, что черногорская сторона увязала разрешение на их вывоз с вывозом своих граждан из России.

Черногория оказалась в списке стран, из которых оказалось труднее всего вывезти застрявших там соотечественником. Страна закрыла свои границы для авиаперевозок 16 марта из-за пандемии нового типа коронавируса. Посольство России в Черногории с 17 марта начало переговоры об эвакуации российских туристов.

18 марта правительство Черногории разрешило России вывезти из страны своих граждан. Эвакуация началась практически сразу после этого. Всего было вывезено 1165 человек.