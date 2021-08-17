Допуски к рейсам на курорты Египта получили еще шесть российских авиакомпаний

Росавиация разрешила летать на египетские курорты еще шести российским авиакомпаниям. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на приказ ведомства по итогам заседания комиссии при Минтрансе.

Теперь в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут летать лайнеры Royal Flight, iFly, Red Wings, NordStar, «Азимута» и «Ямала». Ранее к полетам на курорты Египта допустили «Аэрофлот», «Победу», «Россию», «Уральские авиалинии», S7, Smartavia, Nordwind и AZUR air.

Россия после шестилетнего перерыва возобновила воздушное сообщение с египетскими курортными городами с 9 августа. Член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семенова рассказала, что это решение обрадовало как россиян, так и египтян.

Ранее перелеты в Египет через другие страны влетали соотечественникам в копеечку, поэтому туристы выбирали другие места для отдыха. За это время египетская туриндустрия серьезно пострадала.

Накануне оперштаб по борьбе с пандемией коронавируса сообщил, что с 27 августа количество рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх увеличат втрое.