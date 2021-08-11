Возобновление авиасообщения порадовало как россиян, так и египтян

Возобновление прямого авиасообщения с курортами Египта — большое событие для жителей обеих стран. Об этом рассказала РИА ФАН член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семенова.

Раньше россияне были вынуждены летать на египетские курорты через другие страны. Это обходилось дорого, а сами перелеты получались долгими и выматывающими. Пострадала за эти годы и египетская туриндустрия, поскольку из-за неудобной дороги многие выбирали другие курорты.

«Мы увидели первый рейс, радость туристов, радость принимающей стороны. Действительно, русским там очень рады. Египет — это страна, которая живет за счет туризма в большей степени», — сказала Семенова.

Прямое авиасообщение возобновилось спустя целых шесть лет, уточнило ИА Nation News.