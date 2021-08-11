facebook_pixel
    11 августа 2021, 00:20

    Возобновление авиасообщения порадовало как россиян, так и египтян

    Полина Гребенщикова

    Возобновление прямого авиасообщения с курортами Египта — большое событие для жителей обеих стран. Об этом рассказала РИА ФАН член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семенова.

    Возобновление авиасообщения порадовало как россиян, так и египтян

    Раньше россияне были вынуждены летать на египетские курорты через другие страны. Это обходилось дорого, а сами перелеты получались долгими и выматывающими. Пострадала за эти годы и египетская туриндустрия, поскольку из-за неудобной дороги многие выбирали другие курорты.

    «Мы увидели первый рейс, радость туристов, радость принимающей стороны. Действительно, русским там очень рады. Египет — это страна, которая живет за счет туризма в большей степени», — сказала Семенова.

    Прямое авиасообщение возобновилось спустя целых шесть лет, уточнило ИА Nation News.