Авиабилеты предложили печатать на русском языке | 360°

Путешествия 10 октября 2022, 05:56 Поделиться Telegram

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Viber Авиабилеты предложили печатать на русском языке «Коммерсант»: депутаты Госдумы предложили печатать авиабилеты на русском языке Unsplash

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Депутаты Госдумы попросили Минтранс России обязать авиакомпании печатать билеты на русском языке из-за жалоб со стороны пассажиров, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на парламентария Сергея Коткина.

Авиаперевозчики говорят, что настроить печать билетов на кириллице в системах бронирования Sabre и Amadeus нельзя. Однако при переходе на российские аналоги это будет возможно. На посадочных талонах на внутренних рейсах вся информация указана на английском языке, а это создает трудности для тех, кто не владеет этим иностранным языком.

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Депутатский запрос в Минтранс подписан Сергеем Коткиным. К своему письму он приложил копии маршрутных квитанций компании «Аэрофлот», где единственная надпись на русском языке была «Счастливого пути!».

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Ранее эксперты назвали более 20 стран, в которые можно улететь из России прямым рейсом. Большинство перелетов осуществляется из Москвы и Петербурга. А туристам, которые забронировали отдых в Крыму, предложили перенести поездку на поздний срок.

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