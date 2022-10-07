Россиянам назвали страны, в которые можно улететь прямым рейсом | 360°

Путешествия 07 октября 2022, 00:55 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам назвали страны, в которые можно улететь прямым рейсом «Турпром» назвал 24 страны, куда россияне могут улететь прямым рейсом РИА «Новости»

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Российские туристы в ноябре смогут улететь прямым рейсом в 24 страны. В основном речь идет о вылетах из Москвы, из регионов отправиться за границу будет сложнее, сообщил «Турпром».

Самыми доступными для российских туристов оказались Абхазия, Азербайджан, Белоруссия и Армения. Можно также отправиться в Венесуэлу, Бахрейн и Египет, но такой отдых будет стоить намного дороже. По-прежнему пользуются популярностью туры на Гоа, Сейшелы, Мальдивы, в ОАЭ и Таиланд.

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Путешественникам, интересующимся восточными странами, понравятся поездки в Иран, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Турцию и Узбекистан. Россияне из Москвы смогут добраться до Катара, Кубы, Туниса и Эфиопии. Ждут наших туристов в Сербии и на Шри-Ланке.

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Ранее Ассоциация туроператоров сообщила, что Камбоджа сняла ограничение на въезд иностранных туристов.

С недавнего времени в России вновь появились горячие путевки в жаркие страны. Туры, которые стоили по 150 тысяч рублей, теперь продаются не дороже 80 тысяч рублей. Такая тенденция наметилась из-за низкого спроса на заграничный отдых.

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