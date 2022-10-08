Ростуризм обещал перенести сроки или направление туристам, которые еще не уехали в Крым | 360°

Путешествия 08 октября 2022, 19:23 Поделиться Telegram

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Viber Ростуризм обещал перенести сроки или направление туристам, которые еще не уехали в Крым Глава Ростуризма Догузова: запланировавшие поездку в Крым туристы могут перенести сроки РИА «Новости»

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Ростуризм заявил, что туристы, которые планировали поездку в Крым, могут выбрать новые сроки или направление. Об этом написала в своем Telegram-канале глава ведомства Зарина Догузоау.

«Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха», — сообщила она.

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Догузова добавила, что путешественникам, которые планировали поездку в Крым не через турагентство, следует обратиться в объект размещения, где они бронировали жилье.

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Также она уточнила, что ведомство занимается вопросом продления номеров для тех, кто сегодня должен был уезжать из Крыма.

По любым вопросам, связанным с пребыванием в регионе, можно обратиться на горячую линию, заключила Догузова.

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