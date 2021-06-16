Четвертый этап продажи туров с кешбэком начался в России

В России 16 июня начался четвертый этап продажи туров с кешбэком за отдых в РФ. Продлится он до 31 июля.

Отправиться путешествовать в любой регион России можно с 1 октября по 24 декабря, сообщили ТАСС в Ростуризме. Чтобы кешбэк сработал, оплатить тур нужно картой «Мир», которая зарегистрирована в программе лояльности.

Согласно программе, участникам вернется 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Деньги приходят на карту в течение пяти дней. Количество транзакций не ограничено.

Акция действует не только на пакетный тур, но и на отдельное проживание.

Третий этап продажи туров с кешбэком действовал с 18 марта по 15 июня. Завершить путешествие в рамках этого этапа необходимо до 30 июня. В Ростуризме сообщили, что правительство будет ежегодно выделять на программу путевок с кешбэком по пять миллиардов рублей.

Ранее в России расширили кешбэк за путевки в детский лагерь. Теперь те, кто приобретал путевки до старта программы, могут с 15 июня начать оформлять возврат 50% стоимости.