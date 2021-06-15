Кешбэк за путевки в детский лагерь расширили в России

В России расширили кешбэк за путевки в детский лагерь. Теперь те, кто приобретал путевки до старта программы, могут с 15 июня начать оформлять возврат 50% стоимости. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Отдельно хочу заметить, что по поручению президента мы также компенсируем часть затрат родителям, которые приобрели путевки до запуска программы детского кешбэка, то есть до 25 мая. С 15 июня до 20 октября можно будет подать заявку на возврат части средств на сайте госуслуг», — рассказала она газете «Известия».

Программа стартовала 25 мая. До 31 августа необходимо выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора. При этом вернуться из лагеря можно вплоть до 15 сентября. В программе участвуют государственные и коммерческие лагеря детского отдыха.

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко ранее рассказал, что сейчас в России особом спросом пользуются путевки в детские лагеря в Крыму, Краснодарском крае и других южных направлениях.