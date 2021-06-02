Осенний период путешествий по России с кешбэком стартует 1 октября

Второй этап программы путешествий с туристическим кешбэком стартует 1 октября. Такие туры можно будет приобрести уже летом, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НТВ.

«Следующая возможность купить туры с этим основным кешбэком будет осенью этого года, начиная с 1 октября и до декабря», — рассказала глава ведомства.

Догузова отметила, что правительство будет ежегодно выделять на программу путевок с кешбэком по пять миллиардов рублей.

Спрос на детские путевки с кешбэком при этом оказался почти в 2,5 раза выше, чем по обычной программе в прошлом году, указала глава Ростуризма. Догузова сообщила, что только за неделю россияне приобрели детских путевок на 1,3 миллиарда рублей.

Турпоток в Россию в этом году может восстановиться на 80-85% к уровню доковидного 2019 года. Поток туристов в курортные регионы страны при этом может вырасти на 15-20%.

C 1 июля в России запустят туристический кешбэк для студентов.

В Ассоциации туроператоров ранее назвали Сочи самым загруженным российским курортом на лето.