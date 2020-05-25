Черногория открыла границы для близлежащих стран. России в списке нет

Черногория открыла границы для десятка близлежащих стран. Россия в список не попала. Сегодня же президент страны объявил, что Черногория победила коронавирус — не выявлено ни одного нового случая заражения.

Также как Греция, Черногория сначала будет пускать туристов из стран с наименьшим числом заражений. Россия входит в тройку по числу выявленных инфицированных коронавирусом в мире. На первом месте по-прежнему США.

Летние отпуска россияне проведут на отечественных курортах и в санаториях. Первые ограничения на внутренний туризм начнут снимать с 1 июня. С таким заявлением 25 мая выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Также сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин попросил россиян не спешить с выездами из страны.