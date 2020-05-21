Греция открывает курортный сезон и готовит бонусы. Иностранных гостей страна ждет с 1 июля

«Туристический сезон начинается 15 июня, когда открываются сезонные отели. А с 1 июля постепенно начнутся прямые зарубежные рейсы по нашим туристическим направлениям. Пусть это лето станет эпилогом истории с кризисом», — сказал Мицотакис.

При этом чиновник добавил, что гости Греции должны будут сдать тесты на коронавирус. «Нашим посетителям будут делаться тесты, и будут соблюдаться наши общие протоколы здоровья, которые тем не менее не будут омрачать ни наше яркое солнце, ни природную красоту Греции», — подчеркнул премьер.

Туризм — основной источник дохода для страны, расположенной на Балканском полуострове и тысячах островов в Эгейском и Ионическом морях. Закрытие границ и другие меры безопасности в период пандемии сильно ударили по курортам. В апреле и мае из-за борьбы с COVID-19 туризм был на нуле.

«Поэтому то, чего мы добьемся в этом году, будет нашим выигрышем. И еще раз скажу: приоритет — защита рабочих мест, чтобы помочь профессионалам отрасли подготовить свою большую контратаку в 2021 году. Потому что защита занятости является предпосылкой для возврата к росту. И огромные потери рабочих мест означают не что иное, как увеличение неравенства», — заявил премьер.

Для скорейшего восстановления экономики страны чиновники начали заманивать гостей рядом бонусов. Так, государство снижает ценник на перевозки, уменьшает НДС на весь транспорт — от самолетов до автобусов и железной дороги — с 24 до 13%.

«Я знаю важность, которую имеет более дешевое путешествие на автобусе, корабле или самолете. И я хочу, чтобы те, кто пользуется транспортом и уезжает в отпуск летом, делали это с наименьшими затратами», — подчеркнул Мицотакис.

Он добавил, что власти не забудут и о собственных гражданах. В ближайших планах — программы поддержки внутреннего туризма для слабо обеспеченных категорий местных.

Также власти ведут переговоры с соседними странами, дабы облегчить туристам жизнь. Например, с 1 июня тем, кто приезжает или прилетает в Болгарию из Греции и Сербии на отдых или по делам, не нужно соблюдать карантин. Это подтвердил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Стоит отметить, что Греция не просто уже задумалась о курортном сезоне. Страна в короткие сроки успешно справилась с пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом там составило всего 2850. 166 человек погибли.

Другие государства также стараются побыстрее вернуться к привычной жизни. 11 стран ЕС — Австрия, Болгария, Хорватия, Кипр, Германия, Греция, Италия, Мальта, Португалия, Словения и Испания — договорились о выработке свода правил пересечения внутренних границ с минимальными рисками. Рим заявил, что открывает все аэропорты для внутренних и международных рейсов 3 июня, несмотря на наличие новых случаев заражения и даже смертей. Тем временем есть и те государства, которые пытаются убедить граждан не ехать за рубеж. Так, Словения планирует выдавать местным ваучеры на 200 евро, чтобы те провели отпуска дома.