Правительство анонсировало снятие ограничений на внутренний туризм

Он подчеркнул, что полностью внутренний туризм станет доступным в первой половине лета. Но его запуск должен быть безопасным и контролируемым.

«С 1 июня правительство системно и аккуратно начнет снимать ограничения», — заявил Чернышенко.

Первыми отпускников пустят к себе санатории с медицинскими лицензиями. Сейчас правительство разрабатывает правила для открытия курортов, пляжей и запуска круизов. Ростуризм и Роспотребнадзор готовят собственные рекомендации. Их опубликуют в открытом доступе до 1 июня.

«Это позволит отрасли понимать те правила, в которых они будут осуществлять свою деятельность в условиях новой реальности, и сроки, когда они могут запуститься», — заявил вице-премьер.

При этом он отметил, что пока ограничения на заграничные поездки снимать не будут. Такие же ограничения, по его словам, ввело большинство стран мира.

«Предпосылок для восстановления выездных туристических потоков сегодня нет», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Он пояснил, что Всемирная организация здравоохранения считает вероятность второй волны пандемии очень высокой. Поэтому пока ведомство не давало рекомендаций открывать границы.

Об открытии санаториев с медицинской лицензией с 1 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он призвал губернаторов следовать рекомендациям Роспотребнадзора.