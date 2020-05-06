Чартерные полеты в Анапу запустят с 1 июля

В России за неимением заграничного отдыха впервые решили запустить чартерные полеты в Анапу. Летать будут из Москвы, Казани, Уфы и Екатеринбурга.

«С 1 июля стартует чартерная программа в Анапу рейсами авиакомпании-партнера Red Wings из четырех российских регионов. В случае вынужденного сдвига сезона на более поздние даты туристам будет предложен перенос сроков туров», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе оператора «Интурист».

Улететь чартером в Анапу можно будет до 15 сентября. Шесть раз в неделю авиакомпания будет летать из Москвы, по два раза — из Казани, Уфы и Екатеринбурга. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus 321.

Отдохнуть в Анапе с проживанием на семь ночей и с перелетом из Москвы можно будет за 36,48 тысячи рублей за двоих. На семью из двух взрослых и ребенка тур обойдется в 48,63 тысячи рублей. Путешественникам предлагают гибкую систему оплаты: в течение трех недель с момента брони нужно будет внести 10%, остальное — не позднее чем за семь дней до вылета.

В «Интуристе» сказали, что пакетный тур с чартерным перелетом обойдется туристам на 20-40% дешевле по сравнению с самостоятельным бронированием с помощью сайтов-агрегаторов.