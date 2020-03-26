Летний отдых в условиях пандемии. Куда лучше поехать в России

Из-за пандемии коронавируса непонятно когда страны откроют свои границы. А до лета осталось всего два месяца, и уже стоит планировать отпуск. Куда поехать отдохнуть, не покидая России, рассказали эксперты по туризму.

Вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал Nation News на какие направления россиянам стоит обратить внимание.

«Это достаточно широкие предложения — в Крыму, от Евпатории вдоль всего побережья. Тем более, в два раза билеты стали дешевле. Да и Краснодарский край — от Анапы до Сочи и наоборот», — поделился он.

Он отметил, что в регионах есть лечебные и оздоровительные учреждения. Можно провести время с пользой для здоровья с прекрасными видами, массажами и целебными грязями.

Владелец сети турагентств TUI Russia & CIS Константин Гончаревский очень советует посетить Алтай и Калининград.

«Балтийское побережье отлично подходит для того, чтобы отправиться туда летом и посмотреть на уникальную природу», — рассказал Гончаревский.

Ранее россиянам рассказали, есть ли еще места для отдыха на местных курортах.