Россиян призвали смириться с отпусками без заграницы в этом году

Россиянам не стоит рассчитывать на отпуска за рубежом в этом году. Из-за пандемии коронавируса зарубежные поездки стоит отложить до лучших времен. Полететь куда-то вряд ли получится.

«Я бы посоветовал россиянам не рисковать в этом году, не покупать для выезда из страны до конца этого года билеты, не бронировать гостиницы», — приводит РИА «Новости» слова сенатора Валерия Рязанского.

Он подчеркнул, что согражданам не стоит сейчас покупать авиабилеты, туры и бронировать гостиницы за границей — до конца года страны не будут пускать к себе туристов. Всем, кто захочет отдохнуть за рубежом в следующем году, стоит следить за ситуацией с коронавирусом. Билеты и путевки можно будет купить, когда в мире начнут снимать ограничения. По мнению Рязанского, отели после долгого простоя будут предлагать выгодные тарифы.

Из-за пандемии коронавируса во всем мире предприняли небывалые меры безопасности. Большинство стран закрыли свои границы, чтобы не допустить распространения инфекции. По последним данным, 2019-nCoV подхватили более 3,3 миллиона жителей Земли. Россия на восьмом месте в мире по числу зараженных. Отечественные медики выявили уже 124 054 инфицированных.