Бум внутреннего туризма предрекли в России в 2021 году

Внутренний туризм в РФ уже в этом году может вернуться к доковидным показателям. Об этом RT рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Можно с уверенностью сказать, что этот год будет прорывным для внутреннего туристического рынка», — заявила Ломидзе.

Путевки по стране пользуются высоким спросом у россиян. Для летнего отдыха многие выбирают курорты Кубани и Крыма, которые лидируют по продажам. Многие выбирают путешествия в Санкт-Петербург и Калининград. Гостиницы и дома отдыха в Московской области также пользуются спросом, сообщила глава АТОР.

Небывалую популярность набирают путевки на Алтай и Байкал. Ломидзе отметила, что на фоне ограничения полетов во многие страны продажи зарубежных туров сейчас значительно отстают от уровня 2019 года, но многие россияне все еще рассчитывают полететь за границу.

Ранее тройку самых востребованных внутренних направлений на лето в России возглавили Симферополь, Сочи и Анапа.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. Отдыхающим в России вернут 20% от стоимости тура, но не больше 20 тысяч рублей.