Программу туристического кешбэка увеличили на 4,7 миллиарда рублей

На новый этап программы туристического кешбэка направят еще 4,7 миллиарда рублей. Средства предназначена на возмещение части расходов тех, кто решил путешествовать по России.

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

«Еще 4,7 миллиарда рублей будет выделено на новый этап программы туристического кешбэка», — отметили в правительстве.

Путешествующим по РФ возместят часть расходов: вернут 20% от стоимости тура, но не больше 20 тысяч рублей. Начислят кешбэк только за те поездки, которые были оплачены картой «Мир». Деньги на нее поступят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Программу туристического кешбэка запустили в 2020 году. За это время ей воспользовались порядка миллиона россиян. В общей сложности им вернули около четырех миллиардов рублей.

С 18 марта начался новый этап программы. В результате отложенного спроса и благодаря программе в этом месяце продажи туроператоров существенно превысили показатели за 2019 год.