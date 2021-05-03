Названа тройка самых востребованных направлений для летнего отдыха в России

Самыми востребованными направлениями для летних отпусков в России стали Симферополь, Сочи и Анапа. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Tutu.ru, сообщил ТАСС.

Аналитики изучили продажи билетов с вылетом из Москвы и Петербурга на даты с 1 июня по 31 августа. Симферополь — наиболее востребованное направление у путешественников из Москвы. На него приходится около 40% всех проданных билетов. Около 37% спроса приходится на Кубань.

Средний чек на перелет по России летом в одну сторону снизился на 11%, до 9400 рублей. Но стоимость билетов из Москвы в Симферополь за год выросла на 6%, до 6700 рублей. В Сочи билеты подорожали на 1%, до 6400 рублей, в Анапу — на 2%, до 6800 рублей.

В первую десятку популярных направлений также вошли Геленджик, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Горно-Алтайск, Владивосток и Махачкала.

Симферополь лидирует по продажам билетов и с вылетом из Петербурга, но его доля составляет около 25%. А каждый пятый билет приобретается на летний отпуск в Сочи.

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