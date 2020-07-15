Белоруссия отменила двухнедельный карантин для россиян

Накануне Россия и Белоруссия договорились «в ближайшие дни» возобновить транспортное сообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава белорусского правительства Роман Головченко по итогам переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Конкретные даты ни в Минске, ни в Москве не называли. По словам Головченко, российская сторона просила для этого «подождать официального решения».

Также 15 июля Россия договорилась с Турцией о возобновлении авиасообщения, сообщили в Минтрансе республики. По данным ведомства, самолеты могут летать в РФ уже с сегодняшнего дня. Минтранс России и Росавиация пока не комментировали это заявление. В российских авиакомпаниях не получали информации от авиационных властей.

Ранее власти Кубы, Мексики, Египта, Доминиканской Республики, Мальдив, Хорватии и ОАЭ заявили о готовности принять российских туристов. Соглашения о взаимном открытии границ с этими странами пока не достигнуты.