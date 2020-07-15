Границу между Россией и Белоруссией пообещали открыть в ближайшее время

Головченко уточнил, что этот вопрос поднимался на обсуждении представителей двух государств, но точные даты пока не утверждены. Россия ориентируется на ситуацию с коронавирусом в стране и «просит подождать официального решения». Как только оно будет принято, возобновится транспортное сообщение между двумя государствами.

Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что границы между странами откроют летом. В свою очередь, посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко уточнил, что это может прозойти в конце июля или начале августа.

Мезенцев подчеркивал, что дипломаты обеих стран не должны оказывать давление на главного санитарного врача Белоруссии и на Роспотребнадзор — даже невольно.

В ходе своего визита в РФ Роман Головченко посетил Федеральную налоговую службу в Москве. Белорусскому премьеру рассказали о процессе работы с самозанятыми и объяснили, какие меры поддержки оказывают гражданам страны во время пандемии. Также Головченко ознакомился с системой работы приложения «Мой налог».