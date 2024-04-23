Эксклюзив 23 апреля 2024, 16:14 Звуки стрельбы в Нижнем Новгороде объяснили учениями МВД: стрельба в Нижнем Новгороде связана с плановыми учениями РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители Сормовского района Нижнего Новгорода услышали звуки стрельбы. В ГУ МВД России по Нижегородской области «360» сообщили, что это плановые учения.

«За подробностями вам лучше обратиться в Минобороны. Это просто плановые учения», — заявила полковник внутренней службы Светлана Ковылина.

Реклама

Очевидцы в соцсетях писали, что звуки стрельбы были слышны в районе улицы Свободы. Местные жители предположили, что звуки идут с полигона, расположенного на улице Федосеенко.

В начале апреля в Севастополе были слышны звуки стрельбы. Оказалось, что это были противоподводно-диверсионные учения с применением реактивных бомбометов. В марте в городе прошли флотские учения, которые так же сопровождались громкими звуками.