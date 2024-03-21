Власть 21 марта 2024, 20:07 Громкие звуки в Севастополе объяснили тренировкой флота Развожаев объяснил, что громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота РИА «Новости»

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В Севастополе 21 марта флот проводит военные учения. По этой причине в городе раздаются громкие звуки, предупредил жителей губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Громкие звуки в городе — это флот проводит тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия в акватории в районе Северного и Южного молов», — уточнил он.

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Развожаев добавил, что военные учения закончатся примерно в 21:30.

«В городе все спокойно», — заключил он.

Тренировки флота проводят регулярно в Севастополе, губернатор предупреждает о них заранее. К примеру, 15 марта в районе мыса Херсонес военные оттачивали навыки стрельбы из ручных гранатометов.