21 марта 2024, 20:07
Громкие звуки в Севастополе объяснили тренировкой флота
Развожаев объяснил, что громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота
В Севастополе 21 марта флот проводит военные учения. По этой причине в городе раздаются громкие звуки, предупредил жителей губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Громкие звуки в городе — это флот проводит тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия в акватории в районе Северного и Южного молов», — уточнил он.
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Развожаев добавил, что военные учения закончатся примерно в 21:30.
«В городе все спокойно», — заключил он.
Тренировки флота проводят регулярно в Севастополе, губернатор предупреждает о них заранее. К примеру, 15 марта в районе мыса Херсонес военные оттачивали навыки стрельбы из ручных гранатометов.
Военные учения
Севастополь
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