Эксклюзив 28 февраля 2024, 14:56 Знакомый умершего продюсера Гаврилова выразил уверенность, что операция была ему не нужна Артист Гусейнов: умерший бизнесмен Гаврилов мог обойтись без операции Freepik

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Знакомый умершего после пластики желудка продюсера Петра Гаврилова артист Джейхун Гусейнов поделился с «360» комментарием о произошедшем. По его мнению, бизнесмен мог бы просто сесть на диету и обойтись без хирургического вмешательства.

По словам Гусейнова, он был немного знаком с погибшим в звездной клинике продюсером и встречался с ним на нескольких мероприятиях. Он сказал, что Гаврилов не нуждался в таких серьезных вмешательствах и мог бы обойтись простым контролем питания.

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«Зачем он эту операцию сделал? Я не знаю. И так вроде бы нормальный был. Надо было просто похудеть немножко, на диету сесть. Лишнее вмешательство», — сказал Гусейнов.

Артист предположил, что состояние здоровья погибшего недостаточно исследовали перед хирургическим вмешательством. Но он отметил, что в таких вопросах всегда есть риск ошибки.

«Нужно глобально все проверять. Поверхностно нельзя здесь судить», — подчеркнул он.

Продюсер Петр Гаврилов умер через 10 дней после операции, которую ему провели клинике звездного хирурга Хайдарова. По данным СМИ, предпринимателю стало плохо через три дня после выписки, предварительной причиной смерти назвали заражение крови.