Змею, заползшую в московскую квартиру, передали в Центр реабилитации животных

Змея, которая наделала шума в одной из московских квартир на юго-западе Москвы, в безопасности. Ее выловили и передали в Центр реабилитации животных. Об этом «360» рассказали в Департаменте природопользования.

Источник фото: пресс-служба Департамента природопользования

В ведомстве сообщили, что рептилия будет находиться в центре, пока не найдется ее хозяин. Ветеринары ее осмотрят в ближайшее время.

По некоторым данным, змея могла залезть через вентиляцию в квартиру от соседей. Пресмыкающихся такого вида (маисовый полоз) часто заводят любители экзотических животных.

Инцидент произошел 5 мая в московском районе Коньково. Жильцы одной из квартир обнаружили змею на кухне и вызвали спасателей. Рептилия сопротивлялась, и спасателям пришлось выловить ее с помощью специальных инструментов. Змея не пострадала.

В Оренбургской области ядовитая змея напала на 12-летнюю девочку и укусила ее. Все произошло во дворе дома. Школьница проходит обследование в больнице.