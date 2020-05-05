Змея заползла в московскую квартиру от соседей

Спасатели поймали змею, которая заползла в квартиру на юго-западе Москвы. Об этом «360» рассказали в пресс-службе Пожарно-спасательного центра столицы.

«Прибывшая бригада спасателей изъяла змею. Животное передадут в департамент природопользования», — заявили в ведомстве.

По данным Mash, спасатели обнаружили южноамериканского маисового полоза, который сбежал от соседей. Это небольшая неядовитая змея, которую нередко заводят любители рептилий.

На кадрах, снятых во время поимки полоза, видно, как двое спасателей вытаскивают змейку из угла кухни с помощью крючка и щипцов с длинными ручками. Один из сотрудников просит пакет, чтобы положить в него животное.

«5 мая в Москве в одной из квартир на улице Введенского жителями была обнаружена змея. Животное вело себя агрессивно, самостоятельно отловить змею было невозможно. Хозяева квартиры позвонили по номеру 112, чтобы вызвать помощь. На место происшествия оперативно прибыла дежурная смена аварийно-спасательного отряда. Спасатели приступили к отлову дикого животного. С помощью специального оборудования — набора серпентолога — змею удалось поймать и извлечь из квартиры», — уточнили «360» в пресс-службе.

Животное не пострадало, уточнили в ведомстве.

В апреле в Индии открыли новый вид гадюк и назвали его в честь одного из героев книг о Гарри Поттере. Ярко-зеленая рептилия получила имя Trimeresurus salazar по имени Салазара Слизерина — одного из основателей школы «Хогвартс», умевшего общаться со змеями.