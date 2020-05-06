Ядовитая змея напала на школьницу под Оренбургом

В момент нападения ребенок гулял во дворе дома в Александровском районе. Мама девочки вызвала скорую и заявила об инциденте правоохранителям.

На данный момент проводится проверка, написало РИА ФАН. По словам сотрудников правоохранительных органов, змеи проснулись раньше времени из-за аномально теплой погоды.