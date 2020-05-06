06 мая 2020, 11:24
Ядовитая змея напала на школьницу под Оренбургом
В Оренбургской области после спячки начали просыпаться змеи. Одна из них напала на 12-летнюю девочку, укусив ее. Об этом сообщило издание Ria56 со ссылкой на УМВД России по региону.
В момент нападения ребенок гулял во дворе дома в Александровском районе. Мама девочки вызвала скорую и заявила об инциденте правоохранителям.
На данный момент проводится проверка, написало РИА ФАН. По словам сотрудников правоохранительных органов, змеи проснулись раньше времени из-за аномально теплой погоды.