06 сентября 2023, 11:06
Змея забралась в стиральную машинку москвички
Источник «360»: москвичка обнаружила в стиральной машинке змею
В Восточном округе Москвы на Перовской улице местная жительница обнаружила в ванной змею. Пресмыкающееся залезло в стиральную машинку, сообщил источник «360».
По его данным, 6 сентября утром жительница района Новогиреево, находясь в квартире, открыла дверь стиральной машинки и увидела небольшую змею. Женщина сразу обратилась за помощью в экстренные службы. Каким образом пресмыкающееся проникло в бытовую технику — пока неизвестно. Все обстоятельства выяснят специалисты.
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Похожий случай произошел в августе: жители дома на Шаболовке в Москве обнаружили полутораметровую экзотическую змею. Чтобы поймать беглую рептилию, в дом вызвали спасателей.
Кроме того, работники оборонного завода «Вымпел» в Москве наткнулись на змею в контейнере с оборудованием. Рептилия оказалась довольно агрессивной и попыталась укусить одного из сотрудников.
Животные
Москва 2023
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