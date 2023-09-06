Эксклюзив 06 сентября 2023, 11:06 Змея забралась в стиральную машинку москвички Источник «360»: москвичка обнаружила в стиральной машинке змею Фото: freepik.com

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В Восточном округе Москвы на Перовской улице местная жительница обнаружила в ванной змею. Пресмыкающееся залезло в стиральную машинку, сообщил источник «360».

По его данным, 6 сентября утром жительница района Новогиреево, находясь в квартире, открыла дверь стиральной машинки и увидела небольшую змею. Женщина сразу обратилась за помощью в экстренные службы. Каким образом пресмыкающееся проникло в бытовую технику — пока неизвестно. Все обстоятельства выяснят специалисты.

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Похожий случай произошел в августе: жители дома на Шаболовке в Москве обнаружили полутораметровую экзотическую змею. Чтобы поймать беглую рептилию, в дом вызвали спасателей.

Кроме того, работники оборонного завода «Вымпел» в Москве наткнулись на змею в контейнере с оборудованием. Рептилия оказалась довольно агрессивной и попыталась укусить одного из сотрудников.