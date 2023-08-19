Происшествия 19 августа 2023, 09:14 Полутораметровая золотистая змея перепугала жителей дома на Шаболовке в Москве Жители дома на Шаболовке в Москве обнаружили полутораметровую экзотическую змею Unsplash

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Змею длиной примерно полтора метра обнаружили в одном из столичных жилищных комплексов на Шаболовке. Экзотическая рептилия, как сообщил Telegram-канал Mash, ползала по стенам и дверям.

Жители дома предположили, что змея домашняя и уползла из чьей-то квартиры. Чтобы поймать беглую рептилию, в дом вызвали спасателей.

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Ранее работники столичного оборонного ракетно-космического предприятия МАК «Вымпел» получили вместе с оборудованием из Уссурийска местную змею, заползшую в контейнер — полутораметрового амурского полоза, одну из крупнейших рептилий России.