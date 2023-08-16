Происшествия 16 августа 2023, 15:39 Работники оборонного завода «Вымпел» в Москве наткнулись на змею в контейнере с оборудованием Полутораметровую змею нашли в контейнере на оборонном предприятии МАК «Вымпел» Unsplash

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На московском оборонном ракетно-космическом предприятии МАК «Вымпел» рабочие наткнулись на неожиданную находку — в одном из контейнеров с оборудованием они обнаружили амурского полоза. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Полутораметровая рептилия оказалась довольно агрессивной и попыталась укусить одного из сотрудников завода. Однако те сумели закрыть змею, принадлежащую к одному из самых крупных видов в России, в том самом контейнере, а потом вызвать спасателей.

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Судя по всему, амурский полоз или полоз Шренка, который водится в России в Амурской области, Хабаровском и Приморском крае, попал в Москву из Уссурийска — именно оттуда в Москву прибыл контейнер с оборудованием для оборонного предприятия.

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