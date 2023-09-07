Эксклюзив 07 сентября 2023, 17:56 «Жива, сама дышит». Мать — о состоянии пострадавшей на «Скандинавии» юной велосипедистки Мать пострадавшей на «Скандинавии» велосипедистки Ирина сообщила о ее состоянии Соцсети

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Мать юной велосипедистки, одной из пострадавших в аварии на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, рассказала «360», что ее дочь находится в больнице. Врачи пока не дают подробной информации о ее состоянии.

Ирина утвердительно ответила на вопрос о том, получила ли ее дочь травмы, но не смогла раскрыть подробности.

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«Не могу дать такую информацию. в больнице ее не дают. Знаю, что она в сознании, жива, сама дышит», — поделилась собеседница канала.

Она добавила, что не связывалась c другими участниками аварии.

Авария случилась 7 сентября в 10:40 в Выборгском районе. Водитель фуры врезался в Ford, сопровождавший группу из 11 спортсменок 14-15 лет. Две девочки погибли, еще семь подростков и тренер пострадали. По словам отца одной из школьниц, у пожилого тренера инсульт.

По факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело. Следователям предстоит выяснить все причины и обстоятельства случившегося.